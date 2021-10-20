Это в 37 раз превышает норму, установленную для беспошлинного ввоза товаров через авиационные пункты пропуска.

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у украинки золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1 млн грн.

Как сообщает Государственная таможенная служба в Телеграмме, это значительно превышает норму, установленную для беспошлинного ввоза товаров через авиационные пункты пропуска.

"Роскошные швейцарские женские часы бренда "Breguet" модели "Reine de Naples" из золота, инкрустированные бриллиантами, обнаружили сотрудники Киевской таможни в нашей соотечественницы, вернувшейся домой через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Стамбула", - говорится в сообщении.

Дорогие часы в ручной клади гражданки обнаружили киевские таможенники во время выборочной проверки пассажиров на "зеленом коридоре".

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"Согласно имеющимся у пассажирки товарным чекам, стоимость часов составляет 39,5 тыс. швейцарских франков. В пересчете – 36,8 тыс. евро, что почти в 37 раз превышает норму, установленную для беспошлинного ввоза товаров через авиационные пункты пропуска", - отметили в Гостаможслужбе.

По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Одесса" задержали мужчину при попытке нелегального ввоза из Дубая (ОАЭ) 10 кг ювелирных изделий.

Автор: Тамара Отовская