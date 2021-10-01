Правоохранители изъяли 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов, установку ПТУР и многое другое.

В городе Авдеевка Донецкой области на территории гаражного кооператива нашли арсенал оружия и боеприпасов. Известно, что это оружие было украдено из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.

Так, схрон был обнаружен в рамках уголовного производства по фактам хищения огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, находившихся в Крыму на момент оккупации территории полуострова (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Правоохранители получили оперативную информацию, что такое оружие может находиться на территории Донецкой области. В ходе проведения ее проверки, был обнаружен тайник. Из него изъяли:

более 100 мин,

10 ручных противотанковых гранатометов,

установку ПТУР,

почти 14 тысяч патронов различного калибра,

около сотни гранат.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. Также они ищут лиц, которые причастны к незаконному хранению опасного арсенала.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты обстреляли Авдеевку. Это произошло утром, 1 октября.

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Автор: Инна Андалицкая