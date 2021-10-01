Также правоохранители нашли почти 14 тысяч патронов различного калибра / фото - ark.gp.gov.ua

В городе Авдеевка Донецкой области на территории гаражного кооператива нашли арсенал оружия и боеприпасов. Известно, что это оружие было украдено из оккупированного Крыма. 

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.

Так, схрон был обнаружен в рамках уголовного производства по фактам хищения огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, находившихся в Крыму на момент оккупации территории полуострова (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Правоохранители получили оперативную информацию, что такое оружие может находиться на территории Донецкой области. В ходе проведения ее проверки, был обнаружен тайник. Из него изъяли:

  • более 100 мин,
  • 10 ручных противотанковых гранатометов,
  • установку ПТУР,
  • почти 14 тысяч патронов различного калибра,
  • около сотни гранат.
Арсенал нашли в гаражном кооперативе / фото - ark.gp.gov.ua

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. Также они ищут лиц, которые причастны к незаконному хранению опасного арсенала.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты обстреляли Авдеевку. Это произошло утром, 1 октября.

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Автор: Инна Андалицкая