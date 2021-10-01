В городе Авдеевка Донецкой области на территории гаражного кооператива нашли арсенал оружия и боеприпасов. Известно, что это оружие было украдено из оккупированного Крыма.
Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.
Так, схрон был обнаружен в рамках уголовного производства по фактам хищения огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, находившихся в Крыму на момент оккупации территории полуострова (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Правоохранители получили оперативную информацию, что такое оружие может находиться на территории Донецкой области. В ходе проведения ее проверки, был обнаружен тайник. Из него изъяли:
- более 100 мин,
- 10 ручных противотанковых гранатометов,
- установку ПТУР,
- почти 14 тысяч патронов различного калибра,
- около сотни гранат.
Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. Также они ищут лиц, которые причастны к незаконному хранению опасного арсенала.
Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты обстреляли Авдеевку. Это произошло утром, 1 октября.
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