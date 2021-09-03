"Укрзализныця" с 4 сентября восстанавливает обычный график движения.

"Укрзализныця" (УЗ) завтра, 4 сентября, возобновляет обычный график движения поездов, следующих в Авдеевку в Донецкой области.

Об этом сообщается на странице УЗ в соцсети Facebook.

В частности, к обычному графику возвращаются поезда:

№136/135 Киев - Авдеевка,

№825/826 Днепр - Авдеевка,

пригородные поезда.

"Напомним, ограничение движения для этих поездов УЗ ввела 28 августа из-за артобстрела, который велся с неподконтрольной Украине территории. До 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 - до станции Очеретино", - отметили в "Укрзализныце".

Обстрел Авдеевки: что известно

28 августа незаконные вооруженные формирования обстреляли район города Авдеевки, в результате чего железнодорожное движение в области ограничили.

Читайте такжеСутки на Донбассе: от обстрелов боевиков пострадали 10 украинских военныхВ частности, как сообщала Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, боевики стреляли из минометов и артиллерии калибром 120 и 122 мм, что запрещено Минскими соглашениями, а на требования СЦКК прекратить огонь не реагировали.

От обстрелов ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих. В те же сутки боевики снова открыли огонь и ранили еще двух военных.

30 августа "Укрзализныця" продлила ограничение движения в Донецкой области до 3 сентября.

Автор: Павел Степанец