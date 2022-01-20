В одесском аэропорту пытался себя убить иностранец / фото Международный аэропорт "Одесса"
Сегодня в международном аэропорту "Одесса" иностранец, которого не пустили в Украину, пытался вскрыть себе вены.
Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.
Отмечается, что пограничники не пропустили через государственную границу гражданина Молдовы, 1976 года рождения.
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Пребывая в шоковом состоянии, мужчина ударил ногой в голову сотрудника аэропорта, а потом попытался совершить самоубийство – вскрыть себе вены.
У иностранца – резаная рана предплечья, шок. Про стан чоловіка невідомо.