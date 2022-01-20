Перед попыткой самоубийства гражданин Молдовы ударил сотрудника аэропорта.

Сегодня в международном аэропорту "Одесса" иностранец, которого не пустили в Украину, пытался вскрыть себе вены.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что пограничники не пропустили через государственную границу гражданина Молдовы, 1976 года рождения.

Читайте такжеВ Одессе две девочки подросткового возраста порезали себе вены

Пребывая в шоковом состоянии, мужчина ударил ногой в голову сотрудника аэропорта, а потом попытался совершить самоубийство – вскрыть себе вены.

У иностранца – резаная рана предплечья, шок. Про стан чоловіка невідомо.

Вас также могут заинтересовать новости: