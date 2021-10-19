Ориентировочная стоимость товара по ценам онлайн-магазинов превышает 7 тысяч долларов.

В аэропорту "Одесса" задержан мужчина при попытке нелегального ввоза из Дубая (ОАЭ) 10 кг ювелирных изделий.

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, украшения пытался провезти наш соотечественник, прибывший рейсом из Дубая. Для прохождения контроля мужчина выбрал зеленый коридор и умышленно хотел избежать таможенных платежей за перевозку ценного товара.

Во время проверки багажа пограничники совместно с таможенниками обнаружили, что его чемоданы буквально набиты серебряными украшениями: кольцами, серьгами, браслетами, подвесками. Все изделия из серебра 925 пробы со вставками из камней различных видов и размеров.

Отмечается, что общий вес украшений превысил 10 кг, а это около 90 комплектов ювелирных изделий. Кроме того, гражданин сообщил, что все драгоценности он приобрел в Индии за мизерную цену.

Украшения изъяли. Ориентировочная стоимость товара по ценам онлайн-магазинов превышает 7 тыс. долл. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, недавно сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался провезти через аэропорт "Борисполь" 44 килограмма серебряных украшений из Индии.

Автор: Лариса Козовая