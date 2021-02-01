Причины и обстоятельства трагического происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

В центре Киева из реки Лыбидь вытащили тело мужчины.

Читайте такжеВ Киеве более двух часов искали взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзалеКак сообщили в столичном Главном управлении ГСЧС, сегодня в 11:02 поступило сообщение, что по адресу ул. Старовокзальная, 26, в Шевченковском районе столицы в реке Лыбидь на поверхности воды находится тело человека.

К месту вызова были направлены спасатели. По прибытию на место происшествия было установлено, что тело мужчины находилось на поверхности воды на расстоянии 1,5 м от берега реки. Спасатели с помощью лестницы, палки и спасательной веревки достали тело мужчины на берег и передали следственно-оперативной группе.

Причины и обстоятельства трагического происшествия будут устанавливаться правоохранительными органами.

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Автор: Инна Андалицкая