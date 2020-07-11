Правоохранители нашли деньги, украденные во время нападения на автомобиль "Укрпочты" - Геращенко (фото)

Полиция разыскивает сотрудника «Укрпочты», который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

Правоохранители нашли деньги, украденные во время нападения на автомобиль «Укрпочты».

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

«В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника «Укрпочты», который прихватили с собой вооруженные разбойники», - сообщил он и добавил, что денежные средства будут возвращены «Укрпочте».

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Геращенко также напомнил, что задержаны четыре человека, причастных к нападению: те, кто непосредственно осуществлял ограбление, и один из пособников.

В то же время, добавил заместитель министра, продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника «Укрпочты», который выполнил функцию наводчика и подстрекателя. «Его личность установлена, и у него нет шансов уйти от правосудия также, как и у его сообщников», - подчеркнул Геращенко.

Он также отметил, что всем участникам нападения грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников «Укрпочты».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, суд избрал меру пресечения в виде срока содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога задержанным накануне трем подозреваемым в нападении.

7 июля возле села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль «Укрпочты», завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника.

В результате разбойного нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.

10 июля по подозрению в нападении задержали четырех жителей Полтавской области. Им инкриминируют разбойное нападение на автомобиль «Укрпочты», покушение на жизнь работников этого учреждения и завладение 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В управлении Пенсионного фонда корреспонденту УНИАН сообщили, что «Газель» перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.

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