В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и похитили 2,5 миллиона гривень (фото)

Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

Вблизи села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Читайте такжеНа Львовщине пенсионерка упала в колодец и не смогла сама выбраться (фото)

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что вблизи села Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника", - говорится в сообщении.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками ст. 15 ч. 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

В управлении Пенсионного фонда корреспонденту УНИАН сообщили, что "Газель" перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области полиция уличила гражданина Австрии и его жену, которые обустроили детскую модельное агентство с целью изготовления и распространения продукции порнографического характера.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram