Очевидно, подсудимый признал свою вину, поэтому у него есть шанс избежать тюрьмы.

В Хмельницкой области вынесли приговор пенсионеру, который обманом получил карантинные выплаты от государства.

Об этом говорится в решении Нетишинского городского суда.

Пока в регионе действовала "красная" зона карантина, 71-летний мужчина подал заявление на получение 8 тыс. гривень из государственного бюджета как пострадавший из-за локдауна.

Государство выделило ему деньги, но оказалось, что в это самое время он продолжал работать и получать зарплату в полном объеме. Следовательно, он не имел права претендовать на госпомощь.

Читайте такжеПредставлялся работником ОП: в Киеве осудили "брачного" афериста (фото)На этом фоне его признали виновным в мошенничестве (в крупных размерах или с использованием электронно-вычислительной техники) и приговорили к трем годам лишения свободы.

Стоит отметить, что подсудимый пошел на сделку со следствием или признал свою вину, поэтому ему присудили год испытательного срока.

Как уже сообщал УНИАН, по состоянию на июнь 2021 года все украинские предприниматели, которые подали заявки на "карантинные" 8 тысяч гривень через приложение "Дия" уже получили обещанную помощь. Всего государство выплатило 2,7 миллиарда гривень

Автор: Станислав Кожемякин