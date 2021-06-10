Всего украинским предпринимателям выплатили 2,7 миллиарда гривен

Все украинские предприниматели получили обещанные 8000 гривен карантинной помощи. Всего выплатили 2,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, все выплаты осуществлял Пенсионный фонд.

"Все предприниматели, которые через Дию подали заявки на "карантинные" 8 тысяч гривен, получили выплаты. Услуга стартовала в декабре прошлого года. Минцифра разработала технический функционал услуги", - говорится в сообщении.

При этом министр указал, что в текущем году поступило 337 946 заявок на выплату карантинной помощи на общую сумму 2,7 миллиарда гривен.

Карантинные выплаты

19 апреля начался прием заявок на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн от физлиц-предпринимателей и наемных работников, которые не получают доход из-за карантина.

Пенсионный фонд по состоянию на 14 мая выплатил 1 млрд грн одноразовой карантинной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

По состоянию на 20 мая выплатил 1,4 млрд грн одноразовой карантинной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям в размере 8000 гривен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Horbacheva Anastasia