С 19 апреля предприниматели смогут подавать заявки на получение 8 тысяч гривень от государства, если их бизнес нёс убытки из-за карантина. Соответствующий законопроект вступил в силу 9 апреля. Заявку можно подать через портал или приложение «Дія».
Кто сможет получить выплаты
Читайте такжеС 1 апреля изменятся условия выхода на пенсию: кого коснутся новые правилаПретендовать на получение помощи могут ФЛП и наемные сотрудники предприятий, которые пострадали от карантинных ограничений в красных зонах. Получить помощь смогут ФЛП, чей КВЭД есть в перечне Кабмина. 8 тысяч гривень будут выплачены единоразово
Также выплаты смогут получить ФЛП-пенсионеры и ФЛП с инвалидностью, которые освобождены от уплаты ЕСВ.
Кто не получит финансовую помощь
Среди ФОПов выплаты не получат лица, которые:
- зарегистрировались менее 3 месяцев назад;
- одновременно являются наёмными работниками;
- оплатили ЕСВ менее чем за шесть месяцев.
Наёмные работники не смогут получить выплаты, если они:
работают в компаниях, что не оплатили ЕСВ за весь квартал на дату обращения;
работают в компаниях, которые за месяц до обращения работали по отсутствующему в перечне Кабмина КВЭД;
получают среднюю зарплату более 30 тысяч гривень в месяц.
Как подать заявление в приложении Дія
Подать заявление на получение выплат нужно в течение 30 дней с попадания вашей области в "красную" зону.
- Зарегистрируйтесь на портале или в приложении Дія с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Услуги" выберите "Пенсии, льготы и помощь", затем "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
- Приложение проверит ваши данные в Реестре Пенсионного фонда на соответствие получения помощи.
- Затем в заявлении нужно будет указать ваше ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФЛП, номер банковского счета IBAN и согласие на обработку данных.
- После отправления заявления оно будет обработано. На указанный счет IBAN будут начислены выплаты.
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