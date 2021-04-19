С сегодняшнего дня предприниматели могут получить финансовые компенсации.

С 19 апреля предприниматели смогут подавать заявки на получение 8 тысяч гривень от государства, если их бизнес нёс убытки из-за карантина. Соответствующий законопроект вступил в силу 9 апреля. Заявку можно подать через портал или приложение «Дія».

Кто сможет получить выплаты

Читайте такжеС 1 апреля изменятся условия выхода на пенсию: кого коснутся новые правилаПретендовать на получение помощи могут ФЛП и наемные сотрудники предприятий, которые пострадали от карантинных ограничений в красных зонах. Получить помощь смогут ФЛП, чей КВЭД есть в перечне Кабмина. 8 тысяч гривень будут выплачены единоразово

Также выплаты смогут получить ФЛП-пенсионеры и ФЛП с инвалидностью, которые освобождены от уплаты ЕСВ.

Кто не получит финансовую помощь

Среди ФОПов выплаты не получат лица, которые:

зарегистрировались менее 3 месяцев назад;

одновременно являются наёмными работниками;

оплатили ЕСВ менее чем за шесть месяцев.

Наёмные работники не смогут получить выплаты, если они:

работают в компаниях, что не оплатили ЕСВ за весь квартал на дату обращения;

работают в компаниях, которые за месяц до обращения работали по отсутствующему в перечне Кабмина КВЭД;

получают среднюю зарплату более 30 тысяч гривень в месяц.

Как подать заявление в приложении Дія

Подать заявление на получение выплат нужно в течение 30 дней с попадания вашей области в "красную" зону.

Зарегистрируйтесь на портале или в приложении Дія с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите "Пенсии, льготы и помощь", затем "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

Приложение проверит ваши данные в Реестре Пенсионного фонда на соответствие получения помощи.

Затем в заявлении нужно будет указать ваше ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФЛП, номер банковского счета IBAN и согласие на обработку данных.

После отправления заявления оно будет обработано. На указанный счет IBAN будут начислены выплаты.

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Автор: Екатерина Пулатова