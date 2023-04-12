Обвиняемая утверждала в суде, что не причастна к распространению порно.

Шевченковский районный суд Львова признал местную жительницу Валерию Радкевич виновной в распространении порно и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Как пишет Zaxid.net, уроженка Владимира (Волынская область) в 2020 году создала страницу в Instagram, через которую общалась с мужчинами и предлагала им доступ к закрытому Telegram-каналу Lera-pantera 18+, где размещала фото и видео порнографического и эротического характера.

Вход туда стоил 350 гривен в неделю, средства нужно было перевести на определенный счет. Одним из "клиентов" оказался местный пенсионер, который в конце концов и пожаловался на девушку в киберполицию. Из материалов дела известно, что он получил доступ к каналу с порноматериалами, а потом об общении узнала жена и устроила скандал. Следователям удалось найти еще нескольких "клиентов" и допросить их в качестве свидетелей.

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В суде Валерия Радкевич утверждала, что не причастна к распространению порно. Она рассказала, что сдавала квартиру в аренду, там же оставила ноутбук, которым арендаторы могли пользоваться. Кроме этого, технику носили в ремонт. Радкевич убеждала, что арендаторы и мастера по ремонту техники могли бы быть причастными к распространению фотографий и видео, которые хранились на ноутбуке.

Суд все же признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 УК и назначил наказание. Кроме этого, теперь девушка должна оплатить 4,3 тысячи гривен – как компенсацию расходов на проведение экспертиз. Прокуратура и осужденная пытались обжаловать этот приговор в суде, однако Львовский апелляционный суд оставил его в силе. Ноутбук суд разрешил прокуратуре изъять ноутбук в пользу государства.

Пьяные-вечеринки в Киеве - скандал с распространением порно

В январе соцсетями ширились видео, на которых молодые парни издеваются над девушками, подмешивая им наркотические вещества в алкоголь, и совершают насильственные действия сексуального характера.

В начале февраля к причастным к этим "развлечениям" правоохранители пришли с обысками. Выяснилось, что организаторами этих "пьяных вечеринок" и авторами унизительных видео являются двое товарищей. Оба получили подозрения в изготовлении, сбыте и распространении порнографии. 22 марта полиция объявила о подозрении третьему фигуранту.

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