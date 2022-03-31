Своих денег нарушитель закона больше не увидит.

Волынские таможенники изъяли 320 тысяч долларов США, которые гражданин Украины пытался незаконного вывезти из страны.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.

Деньги обнаружили у жителя Волынской области в пункте пропуска "Ягодин" во время таможенно-пограничного контроля.

Бережно упакованные и пересчитанные пачки банкнот водитель спрятал в разных местах машины, в аптечке, свертке личной гигиены и даже на своем теле под верхней одеждой.

"Валюту изъяли. Ее перечислят на специальный счет НБУ и используют на нужды Вооруженных сил Украины. Согласно статье 483 Таможенного Кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения. По курсу НБУ на сегодня это почти 9,5 млн грн", - рассказали в Гостаможне.

Как сообщал УНИАН, с начала активной фазы агрессии России более 1700 мужчин-граждан Украины призывного возраста пытались незаконно пересечь границу страны. УНИАН писал, на что готовы пойти мужчины, чтобы покинуть страну.

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