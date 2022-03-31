Волынские таможенники изъяли 320 тысяч долларов США, которые гражданин Украины пытался незаконного вывезти из страны.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.
Деньги обнаружили у жителя Волынской области в пункте пропуска "Ягодин" во время таможенно-пограничного контроля.
Бережно упакованные и пересчитанные пачки банкнот водитель спрятал в разных местах машины, в аптечке, свертке личной гигиены и даже на своем теле под верхней одеждой.
"Валюту изъяли. Ее перечислят на специальный счет НБУ и используют на нужды Вооруженных сил Украины. Согласно статье 483 Таможенного Кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения. По курсу НБУ на сегодня это почти 9,5 млн грн", - рассказали в Гостаможне.
Как сообщал УНИАН, с начала активной фазы агрессии России более 1700 мужчин-граждан Украины призывного возраста пытались незаконно пересечь границу страны. УНИАН писал, на что готовы пойти мужчины, чтобы покинуть страну.