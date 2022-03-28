По состоянию на 28 марта зарегистрировано более 340 уголовных по факту преступлений, которые снижают обороноспособность Украины в условиях военного положения, из которых около 100 – за государственную измену и коллаборационизм.

С начала активной фазы агрессии России выявлено более 1700 мужчин-граждан Украины призывного возраста, которые желали незаконно пересечь границу страны.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в Telegram-канале ГБР.

"С начала активной фазы боевых действий России против Украины и, согласно закону Украины о правовом режиме военного положения, сотрудники ГБР совместно с Госпогранслужбой помешали незаконному пересечению границы более 1700 мужчин призывного возраста", - отметила она. По ее словам, факты организации каналов переправки людей через границу за минувшие сутки выявили в Винницкой, Черновицкой, Одесской и Львовской областях.

По ее словам, уголовные производства начаты, в частности, по фактам государственной измены, коллаборационной деятельности и других преступлений.

"По состоянию на 28 марта уже зарегистрировано более 340 уголовных производств, из которых около 100 – за государственную измену и коллаборационизм. Только в течение последних суток работники ГБР открыли 11 уголовных производств по статье 111 "Государственная измена". В частности работники ТУ Краматорска начали уголовные производства по части 7 статьи 111... – коллаборационная деятельность по факту перехода на сторону российско-оккупационных войск в населенных пунктах на Луганщине в отношении 10 сотрудников таможни и правоохранительных органов", - сказала Сафьян.

Вас также могут заинтересовать новости: