Чтобы незаконно выехать заграницу, мужчины призывного возраста готовы одеваться женщинами и имитировать беременность.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине действует военное положение и общая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет за небольшими исключениями не могут выезжать заграницу. Но некоторых мужчин этот запрет не останавливает. Они идут на любые уловки, чтобы обмануть пограничников.

Выдавал себя за мать с ребенком

В пункте пропуска "Порубное" Черновицкой области пограничники разоблачили киевлянина в женской одежде, который притворялся матерью с ребенком. Во время паспортного контроля он предоставил паспорт своей жены и документы на сына. Но опытные пограничники раскрыли обман и подарили мужчине букет тюльпанов.

Наполнил бюстгальтер

В другом пункте пропуска Львовской области задержали мужчину, который надел бюстгальтер с ватой и надел ожерелье. Но пограничников ему обмануть не удалось.

Залез в багажник

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники нашли мужчину в багажнике "Лексуса". По его словам, он спрятался в багажнике и согласился на неудобную позу, поскольку опасался за одинокую жену в дорогом автомобиле. Теперь мужчину ждет уголовная ответственность и повестка в военкомат.

Залез в бэйби-бокс

В пункте пропуска "Росошаны" на границе с Молдовой мужчина спрятался в бэйби-бокс в машине, чтобы незаконно пересечь границу. Спрятаться ему помогла жена. Мужчина залез в пакет для детей на заднем сидении, а жена прикрыла его детской одеждой и игрушками. Пограничники нашли его при осмотре машины. Теперь женщине грозит 5 лет тюрьмы за незаконную перевозку, а мужчине - мобилизация.

Похоронил живую жену

В Одесской области мужчина "похоронил" живую жену, чтобы незаконно попасть в Румынию с детьми. Однако притвориться вдовцом у него не удалось. Пограничники вычислили, что после указанной в свидетельстве о смерти даты "покойница" уже 8 раз пересекала границу. За подделку документов мужчину ждет уголовный срок.

Притворился беременным

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 53-летнего мужчину, который пытался выехать в Молдову в связи с "глубокой беременностью". Так было написано в его военном билете. Комиссия центра комплектования Луганской области признала его непригодным к военной службе из-за беременности. Разумеется, пограничники не приняли такую причину и задержали мужчину.

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