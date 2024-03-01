Речь идет о морской территории от Босфора до Одессы.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум российским генералам, которые приказали заминировать "зерновой коридор" от Босфора до Одессы и обстреливать украинские энергообъекты.

Как сообщает Служба безопасности Украины, спецслужба собрала доказательную базу на двух должностных лиц высшего командования российских войск, которые совершали военные преступления против гражданского населения Украины.

Речь идет о вице-адмирале Сергее Пинчуке - первом заместителе командующего - начальнике штаба черноморского флота военно-морского флота вооруженных сил России. Второй фигурант - генерал-майор Олег Пчела - заместитель командующего дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.

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"Оба должностных лица отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, Пчела и Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года. За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22. В результате вражеских атак погибло более 50 мирных жителей, еще более 110 - получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных были малолетние дети.

По имеющейся информации, Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор".

"Также этот российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины. Таким образом оккупанты надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств, российскому вице-адмиралу Пинчуку и генерал-майору Пчеле сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны); ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которые привели к гибели людей).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих злоумышленников к ответственности за совершение других преступлений против нашего государства.

СБУ собрала доказательства против Дерипаски

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ.

По данным СБУ, в результате комплексных мероприятий Дерипаска получил заочное сообщение о подозрении, а двух его топ-менеджеров задержали в разных регионах нашего государства. Речь идет, в частности, о директоре добывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.

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