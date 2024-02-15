Также СБУ задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства "Искандеров".

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в результате комплексных мероприятий Дерипаска получил заочное сообщение о подозрении, а двое его топ-менеджеров задержаны в разных регионах нашего государства.

В спецслужбе проинформировали, что речь идет, в частности, о директоре добывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.

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"По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из РФ присвоить производственные мощности в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу. С того времени и до начала полномасштабного вторжения РФ руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, импортированную продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

"На основании собранных доказательств российскому олигарху Олегу Дерипаске заочно сообщено о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику-куратору - сообщено о подозрении по двум статьям. Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "Русала" и гражданке Кипра, которая способствовала незаконному отчуждению предприятия", - заявили в СБУ.

Дела в отношении других российских олигархов

Как сообщал УНИАН, ранее спецслужба собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья стране-агрессору.

Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области. Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману - за причастность к финансированию войны против Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них - "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Деньги для финансирования террористической деятельности Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

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