Задержаны трое приспешников врага, которые приехали в Киев на "заработки".

Задержаны трое приспешников врага, которые 11 декабря устроили смертельный теракт в Дарницком районе Киева, в результате которого погиб нацгвардеец, четыре человека ранены и травмированы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По информации главы столичной полиции Дмитрия Шумейко, правоохранители в течение нескольких часов установили, что к совершению теракта причастны трое мужчин в возрасте 23, 25 и 27 лет - жители разных регионов, которые приехали в столицу на "заработки".

"Злоумышленники по указанию так называемого "куратора" изготовили самодельные дистанционные взрывные устройства и заложили их на маршруте патрулирования правоохранителей. В результате первого взрыва погиб военнослужащий Нацгвардии и были травмированы еще два человека, среди которых его напарник и охранник строительной площадки, а в результате второго взрыва были ранены двое полицейских, прибывших на вызов", - отмечается в сообщении.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что задержание произошло в течение 6 часов после взрывов.

"Фигуранты действовали по заданию российских спецслужб", - подчеркнул он.

По его словам трое задержанных являются уроженцами Одесской и Донецкой областей. Отмечает. что в Киеве они работали разнорабочими на стройке и параллельно искали легкие заработки в Телеграмм - каналах, где их и завербовал враг.

Дехтяренко рассказал, что фигуранты, конспирируясь, приобрели составляющие к самодельным взрывным устройствам (СВУ) в различных промышленных магазинах. После изготовления взрывчатки они разместили ее по координатам, которые им дал куратор. А для трансляции и координации взрыва рашисты установили вблизи места теракта мобильные телефоны, которые в режиме онлайн передавали видео врагу.

"Оба взрыва произошли на промзоне, которую патрулировали сотрудники Нацгвардии.

Первый подрыв произошел, когда рядом с СВП проходили двое нацгвардейцев. В результате один из них погиб, а другой военнослужащий и охранник локации получили травмы различной степени тяжести. Следующий взрыв произошел во время прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Так, от взрыва пострадали еще двое сотрудников полиции", - отмечают в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека) злоумышленникам будет сообщено о подозрении.

Правоохранители показали видео задержания мужчин в арендованной квартире в столице и изъяли вещественные доказательства, указывающие на их причастность к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, на днях на Львовщине дрон попал в частный дом, повредив крышу, фасад и несколько комнат, но никто из жильцов не пострадал. Инцидент оказался не связанным с российской военной агрессией против Украины. Правоохранители расследуют его как покушение на умышленное убийство.

По информации медиа, в доме проживают супруги фермеры. ским бизнесом и арендой водоема в Судовой Вишне. Взрыв образовал сквозное отверстие в потолке второго этажа, а характер повреждений свидетельствует о контакте со взрывным устройством. Председатель Нацполиции Иван Выговский отметил необходимость обновленного законодательства по использованию дронов.

