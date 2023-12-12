Таксист оказался ранее судимым за разбойное нападение.

В Одесской области задержали водителя такси, который изнасиловал и ограбил пассажирку.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, молодая женщина, чтобы доехать домой после работы, вызвала такси через одно из мобильных приложений. Ей перезвонил водитель и предложил несколько изменить маршрут, потому что ему якобы необходимо заехать домой по делам.

"Одесситка согласилась, а мужчина отвез ее за город, изнасиловал, угрожая ножом, и отобрал у нее более восьми тысяч гривен. Из ее мобильника он достал и выбросил сим-карты, чтобы женщина не смогла никому позвонить", - рассказали в полиции.

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Затем, высадив потерпевшую из автомобиля, правонарушитель с места преступления скрылся. Женщина самостоятельно добралась домой и рассказала близким, что с ней произошло, а те сообщили об этом правоохранителям.

На следующий день полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение и завладение транспортным средством житель Одесского района. Правоохранители задержали фигуранта. Во время следственных действий у него изъяли нож и часть денег потерпевшей. Остальную часть правонарушитель успел потратить.

Фигуранту сообщено о подозрении в изнасиловании и грабеже, совершенном повторно. Согласно решению суда, мужчину поместили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В соцсетях люди пишут, что злоумышленник – водитель, который пользовался приложением "Индрайвер", потерпевшая – 18-летняя девушка, заказавшая такси из села Лиманка. Водитель вывез ее в сторону города Черноморск, где угрожал ножом, бил по голове и изнасиловал в машине. Медики диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тому подобное.

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