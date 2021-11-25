Пострадавшего госпитализировали, а его отца задержали.

Под Киевом семейный спор едва не закончился трагедией. В селе Шевченково Броварского района 61-летний мужчина ударил родного 26-летнего сына топором по голове.

Об этом сообщается на странице Полиции Киевской области в Facebook.

Инцидент произошел 23 ноября примерно в 22:00. Между отцом и сыном возник словесный спор, который перерос в драку. 61-летний мужчина схватился за топор. Он ударил им по голове своего родственника.

26-летнего пострадавшего госпитализировали. На момент инцидента в доме, где отец едва не убил сына, находилась бывшая жена подозреваемого. Именно она вызвала скорую помощь. На месте также работали правоохранители.

"Как выяснилось, в доме проживают разведенные пожилые супруги совместно с сыном. Конфликты между мужчинами возникали периодически. В тот вечер между родными тоже возникла ссора, и в пылу эмоций 61-летний отец схватил топор и нанес сыну удар по голове", - рассказали в пресс-службе.

Мужчину, который ударил топором сына, задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. 61-летнему мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Полтавщине мужчину приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство родителей. Он забил родственников топором и сжег здания, где они находились.

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Автор: Полина Кузенко