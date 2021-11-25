Лаборатория уже взяла воду на анализ, а правоохранители начали выяснять обстоятельства инцидента.

В Киеве неизвестные слили опасные отходы в озеро Кирилловское, что на Оболони. Жители столицы уже заметили пятно нефти, которое распространилось на весь водоем.

Об инциденте сообщили на странице общественного движения "Почайна" в Facebook.

Так, неравнодушные жители Киева заметили пятно нефти в Кирилловском озере, которое входит в системы Опечень (Почайна). Активисты передали информацию о факте слива опасных отходов в Оболонскую окружную прокуратуру. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Кроме этого, лаборатория отобрала воду из озера на анализы. Активистка рассказала на видео, что она обошла водоем по периметру и действительно увидела огромное пятно от опасных отходов. Результаты анализов будут готовы уже через несколько дней, однако, как отметили в Facebook, по цвету и запаху воды уже понятно, что в озеро сливали нефтепродукты.

Читайте такжеНа базу отдыха в курортной Кирилловке вызвали полицию из-за" фекальных озер " (фото)Размер пятна свидетельствует о том, что в опасные отходы попали в водоем в промышленных масштабах. В комментариях уже написали, что виновником инцидента может быть мужчина, которого 18 ноября заметили у озера. Неизвестный что-то сливал в озеро, а когда его начали снимать на видео, он быстро уехал.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области отравили аиста, спасенного в прошлом году после сильного града. Птица погибла в результате распыления химикатов

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Автор: Полина Кузенко