По состоянию на сейчас известно, что в результате ракетной атаки ранены 32 человека, 9 жителей погибли.

В Кривом Роге 14 июня объявлено днем траура по девяти погибшим из-за ракетного удара по городу, который вчера нанесла российская армия. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12 июня", - заявил он.

По информации Вилкула, по состоянию на утро 13 июня известно, что в результате удара погибли 9 человек, 32 ранены, из них - 5 детей. Аварийно-спасательная операция на месте вражеской ракетной атаки завершилась вчера вечером.

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"В больницы города были госпитализированы 13 раненых, из них 5 - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая помощь, врачи борются за их жизнь", - отметил глава Совета обороны города.

Также Вилкул добавил, что в ликвидации последствий ракетной атаки задействовано 12 бригад коммунальщиков.

Ракетная атака на Кривой Рог 12 июня - что известно

12 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на вечер было известно о 9 погибших и 29 пострадавших.

По данным Сил обороны юга Украины, враг нанес точечный ракетный удар с использованием баллистического вооружения. В результате попадания повреждено административное здание и жилой многоквартирный дом.

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