Около 15:45 Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Россияне атаковали город. К сожалению, есть пострадавшие. Сейчас вся информация уточняется", - написал он.

Лукашук призвал граждан оставайтесь в укрытиях до конца тревоги.

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Около 15:45 Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Через несколько минут сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Атаки РФ на Украину - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Одной из основных целей ракетной атаки врага стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

Утром Воздушные силы сообщили, что всего было запущено оккупантами 30 средств воздушного нападения. Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракета "Искандер-М", которую выпустили с ВОТ Крыма.

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