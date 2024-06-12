Российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать противовоздушную оборону, отметил президент.

Днем российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, количество погибших и раненых достигло почти трех десятков человек.

Так, президент Украины Владимир Зеленский сначала сообщил в Telegram о 6 погибших и 11 раненых.

"Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", - отметил Зеленский.

Обновлено 18.10. Впоследствии в МВД сообщили, что количество погибших и раненых возросло.

"Количество погибших возросло до 8 человек. Пострадал по меньшей мере 21 человек, среди травмированных - двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Как отметил глава государства, ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

По его убеждению, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, украинских городов и позиций. "И мы максимально нуждаемся в них", - добавил президент.

Ракетный террор России - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть пострадавшие. Около 15:45 Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Сегодня ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Одной из основных целей ракетной атаки врага стала украинская столица.

Утром Воздушные силы сообщили, что всего было запущено оккупантами 30 средств воздушного нападения. Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракета "Искандер-М", которую выпустили с ВОТ Крыма.

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