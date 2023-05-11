Драка произошла 9 мая. Гражданин Турции получил девять ножевых ранений.

На борту судна, что сейчас находится в Измаильском морском торговом порте, между иностранными моряками произошла жестокая драка, в результате которой один из них получил многочисленные ножевые ранения.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, происшествие произошло на судне, пришвартованном для погрузки на берегу реки Дунай в Измаильском районе.

"О стычке между моряками в полицию из порта известили 9 мая. Установлено, что ночью того дня 45-летний матрос во время ссоры с 30-летним товарищем причинил ему девять ножевых ранений в область живота, груди и ног", - рассказали в полиции.

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Как уточнили в правоохранительных органах, конфликт между мужчинами произошел на борту судна, пришедшего из Камеруна. Драка началась из-за того, что потерпевший оскорблял другого члена экипажа. По данным источника, оба - раненый и защитник - граждане Турции.

Пострадавшего госпитализировали в Измаильскую районную больницу, а подозреваемо задержали. Ему инкриминируют умышленное нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное иностранцу грозит до восьми лет тюрьмы.

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Ранее в Одессе мужчина жестоко зарезал человека, который пригласил того к себе во время комендантского часа. Житель Фонтанской сельской громады, находясь в гостях у 46-летнего одессита, нанес ему ножевые удары, из-за которых тот погиб. Утром злоумышленник взял велосипед жертвы, прихватил бутылку коньяка и спокойно поехал домой.

Кроме того, в самой Одессе вспыхнул скандал, когда прохожие услышали во дворе местного заведения музыку российской группы "Руки вверх". С девушками, которые танцевали под российские песни, провели разъяснительную "беседу".

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