Празднование 9 мая завершилось страшной трагедией.

В Одессе мужчина зверски убил человека, который его приютил на комендантский час.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, произошло чрезвычайное событие. Так, в правоохранительные органы позвонил человек, сказал, что кого-то убил и оборвал разговор, "сбросив звонок". Полицейские установили личность абонента - звонок поступил от 28-летнего жителя Фонтанской сельской общины Одесского района.

В полиции утверждают, что быстро разыскали этого ранее судимого за имущественное преступление мужчину. По словам фигуранта, 9 мая поздно вечером он был в Одессе и не успевал добраться до дома, потому что должен был начаться комендантский час.

"Увидев на улице незнакомца, он подошел к нему с вопросом, не знает ли тот, где можно найти убежище. 46-летний горожанин гостеприимно пригласил приезжего к себе - в квартиру многоэтажки на улице Семена Палия. Мужчины начали распивать спиртные напитки и в состоянии алкогольного опьянения поссорились", - рассказали правоохранители.

Гость уверяет, что владелец дома "полез к нему". Поэтому фигурант схватил кухонный нож и нанес им хозяину девять хаотичных ударов по телу, от которых тот умер. Переночевав у убитого, утром 28-летний злоумышленник взял его велосипед, прихватил бутылку коньяка и поехал домой.

Пытаясь отвести от себя подозрение, мужчина сжег одежду и обувь, в которой был, но впоследствии, осознав, что натворил, позвонил в полицию.

Из квартиры потерпевшего и фигуранта правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Злоумышленника задержали. Производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Гостю грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Жестокие убийства в Одесской области

Это не первое зверское убийство в Одесской области. Недавно, задержали группу мужчин, которые заживо закопали 36-летнего жителя Измаила. О пропавшем сыне правоохранителям сообщила 54-летняя местная жительница. Оперативники нашли подозреваемых, которые указали, где тело. Как выяснилось, из-за оскорблений они вывезли его в лесополосе, заставили жертву копать яму, спуститься в могилу и закопали заживо. Покойника обнаружили через шесть дней спустя. Он задохнулся в земле.

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