По данным полиции, подозреваемый во время встречи в арендованной квартире убил женщину двумя выстрелами в голову и украл около 6 тыс. грн.

В Николаеве полицейские задержали мужчину, причастного к убийству 38-летней женщины, которую нашли застреленной в съемной квартире в центре города.

Читайте такжеВ Сумах водитель помог задержать пьяного маршрутчика (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Полицейские установили, что 33-летний злоумышленник познакомился с жертвой в Интернет-сети.

«Под предлогом интимного общения договорился о встрече, пришел к ней в съемную квартиру. Женщину убил двумя выстрелами в голову, в доме нашел около 6 тысяч гривен, все, к чему прикасался, собрал в пакет, забрал и ушел», - говорится в сообщении.

Задержали злоумышленника в ходе спецоперации 18 марта, в Николаеве. В салоне его автомобиля полицейские обнаружили пистолет, револьвер с глушителем и патроны.

Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 115 УК, ч. 1 ст. 263 УК), за что предусмотрено наказание до 15 лет заключения.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры следователи объявили задержанному подозрение в совершении умышленного убийства и в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Сейчас следственные действия продолжаются.

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Автор: Светлана Макринская