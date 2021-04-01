В убийстве подозревают бойфренда девушки.

Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок, которое произошло во Львове 30 марта.

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Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Львовской области.

Согласно решению суда, предполагаемый убийца девушки, студентки из Днепропетровской области, арестован на 60 суток, до 31 мая без права внесения залога. До суда он будет находиться в СИЗО.

Убийство Дарьи Косенок

30 марта во Львове, в арендованной картире по улице Лычаковской, нашли мертвой 19-летнюю студентку из Днепропетровской области, которая до этого находилась в розыске.

На следующий день в одном из хостелов курортного поселка Сходница полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался бойфренд-сверстник девушки. По факту преступления возбуждено производство (ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство»).

Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Задержанный парень 19-летней Дарьи Косенок из Днепропетровщины, признался в ее убийстве. К преступлению его якобы толкнула ревность.

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Автор: Мирослава Бзикадзе