Дарья Косенок / facebook.com/SarvaUa/
Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок, которое произошло во Львове 30 марта.
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Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Львовской области.
Согласно решению суда, предполагаемый убийца девушки, студентки из Днепропетровской области, арестован на 60 суток, до 31 мая без права внесения залога. До суда он будет находиться в СИЗО.
Убийство Дарьи Косенок
- 30 марта во Львове, в арендованной картире по улице Лычаковской, нашли мертвой 19-летнюю студентку из Днепропетровской области, которая до этого находилась в розыске.
- На следующий день в одном из хостелов курортного поселка Сходница полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался бойфренд-сверстник девушки. По факту преступления возбуждено производство (ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство»).
- Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
- Задержанный парень 19-летней Дарьи Косенок из Днепропетровщины, признался в ее убийстве. К преступлению его якобы толкнула ревность.
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