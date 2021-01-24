Животное прооперировали, но вероятность его выживания крайне мала.

В городе Бахмач Черниговской области «охотники» предприняли попытку жестокого убийства собаки. Животное расстреляли из ружья, а затем перерезели горло. Собака, однако, выжила, за ее жизнь борются ветеринары.

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Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. Отмечаеся, что местные жители нашли животное и пытались помочь ему своими силами, но травмы оказались слишком тяжелыми. Ночью собаку перевезли в столичную ветеринарную клинику.

«Состояние критическое, прогноз очень плохой. Температура почти 42, давать наркоз нельзя, разрезана трахея, дробь в спинномозговом канале и брюшной полости, перитонит», - говорится в сообщении.

Отмечается, что собаку прооперировали, но вероятность ее выживания крайне мала.

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Автор: Дмитрий Захаров