Эти знаки Зодиака больше не смогут жить по-старому: что их ждет

В списке есть представители знака Водолей.

Для четырех знаков Зодиака начинается заметный сдвиг к лучшему после того, как Венера переходит в знак Водолея 17 января 2026 года. Этот транзит меняет само восприятие любви и близости. В ближайшие недели акцент постепенно смещается в сторону общения, дружбы и эмоционального обмена, где важна не форма, а подлинная связь между людьми, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Если период Венеры в Козероге настраивал на расчетливость и прагматизм в романтической сфере, то с переходом Венеры в Водолей, который продлится до 10 февраля, появляется больше пространства для самовыражения. Возрастает интерес к нестандартным форматам отношений, усиливается потребность быть честными с собой и не подстраиваться под чужие ожидания.

Наибольшее влияние этот транзит оказывает на определенные знаки зодиака. Энергия Козерога ранее помогла им выстроить структуру и порядок, а теперь Венера в Водолее задает ритм предстоящему сезону. Ключевым моментом становится соединение Венеры с Плутоном 20 января, которое запускает глубокие внутренние изменения и обозначает начало нового жизненного этапа.

Водолей

Для вас этот период становится особенно значимым, так как Венера входит в ваш знак, усиливая темы любви, принятия и обмена чувствами. Транзит подталкивает к более бережному отношению к себе и к пониманию того, сколько вы готовы отдавать в отношениях. В ближайшие недели вы сможете лучше осознать свои эмоциональные границы и истинные желания. Общение выходит на первый план, а встречи с друзьями и возвращение старых связей приносят удовольствие и вдохновение.

Повышенная чувствительность и открытость могут поднять на поверхность эмоции, которые долго оставались скрытыми, особенно после соединения Венеры и Плутона 20 января. Важно внимательно относиться к своему состоянию, распределяя энергию осознанно. Этот период действует как мягкая перезагрузка, подготавливая вас к активной фазе сезона Водолея и возвращению в центр внимания с обновленным внутренним состоянием.

Телец

Переход Венеры в Водолей становится для вас сигналом к пересмотру привычного курса, особенно в профессиональной или образовательной сфере. Улучшения приходят после того, как вы решаетесь на необходимые изменения. Этот период также способствует восстановлению утраченных связей и налаживанию взаимодействия с окружающими. Соединение Венеры с Плутоном 20 января запускает серьезные трансформации, открывая новый этап в обучении и развитии навыков.

В этом транзите ощущается отголосок прошлых лет, когда энергия Водолея уже заставляла вас концентрироваться на целях и статусе. Однако теперь напряжение значительно снижается, поскольку Венера смягчает происходящее. Появляется ощущение поддержки, уверенности и внутреннего согласия с теми направлениями, которые вы готовы развивать в долгосрочной перспективе.

Лев

С входом Венеры в Водолей активизируется сфера партнерства, и события могут казаться более насыщенными и эмоциональными. Однако именно эта динамика выводит вас из однообразия, которое сопровождало предыдущие недели. Энергия Козерога отходит на второй план, уступая место живым чувствам и интересу к романтической стороне жизни.

Венера приносит ощущение свободы и вовлеченности в отношения. Устойчивые союзы получают дополнительный импульс, так как возрастает готовность действовать вместе и учитывать позицию партнера. Для тех, кто находится в поиске, этот период усиливает привлекательность и делает процесс влюбленности особенно ярким. Дополнительным бонусом становится улучшение финансовой сферы, чему способствует дисциплина, выработанная ранее. Постепенно вы осознаете собственную силу и расширяете представление о своих возможностях.

Скорпион

После перехода Венеры в Водолей ваше внутреннее пространство наполняется новыми идеями и образами. Воображение становится активнее, а творческий потенциал начинает проявляться даже в привычной домашней обстановке. Этот транзит помогает раскрыть способности, которые долгое время оставались в тени, и дает уверенность в собственных мыслях и решениях.

Венера в Водолее побуждает улучшать окружающее пространство, делая его более уютным и гармоничным. Возникает стремление к спокойствию, порядку и эмоциональному равновесию, особенно в домашней сфере. Также усиливается интерес к прошлому и семейной истории. Этот период помогает осмыслить предыдущий опыт, извлечь из него полезные уроки и заложить прочный фундамент для будущего роста и стабильности.

Напомним, ранее астролог рассказала, какой самый особенный знак Зодиака и в чем его "суперсила".

Вас также могут заинтересовать новости: