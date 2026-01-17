'Меня колотало ужасно': известная певица рассказала о перенесенной операции

Исполнительница призналась, что было страшнее всего.

Украинская певица, блогерша и актриса Анна Тринчер поделилась, как год назад перенесла операцию по коррекции зрения и призналась, жалеет ли о том, что решилась ее сделать.

В своем Instagram в stories артистка откровенно рассказала, что было страшнее всего.

"Что чрезвычайно страшно? Идти на саму операцию. Меня колотало ужасно. Сама операция по болевым ощущениям… двоечка, ну единичка, потому что она делается с анестезией. Самый неприятный период начинается, когда отходит анестезия, и первые три дня прям больно и дискомфортно. Дальше - просто дискомфортно", - отметила Тринчер.

По ее словам, на второй неделе зрение "падает и поднимается".

"В этот момент важно не паниковать", - подчеркнула певица.

При этом она дала понять, что очень рада и довольна результатом.

"Когда впервые сама видишь этот мир – все боли, дискомфорт забываются за секунду", - написала Тринчер.

