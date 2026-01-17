Нужно переместить только 1 спичку, чтобы равенство стало правильным: задача для гениев

Решая эту головоломку, вы сможете проверить свои математические способности.

Эта логическая загадка быстро стала вирусной в сети, ведь поставила в тупик многих пользователей. Ее опубликовали в TikTok на странице, которая регулярно делится головоломками и тестами на внимательность и мышление. На первый взгляд задача простая, но именно в этом ее коварство.

Перед вами неправильное математическое равенство 15 - 3 = 18, составленное из 24 спичек. Задача состоит в том, чтобы, переместив только одну спичку, изменить пример так, чтобы он стал логически правильным. Для этого нужно сосредоточиться и посмотреть на цифры под другим углом.

Стоит заметить, что подобные загадки могут иметь несколько правильных вариантов решения. Однако мы предлагаем только один из возможных способов решения.

Итак, начинайте поиск решения. Удачи! Если вам не удастся найти ответ сразу – не расстраивайтесь, ведь такие задачи тренируют внимательность и нестандартное мышление.

Смогли ли вы справиться с задачей? Даже если нет – это нормально. Решение может оказаться не таким очевидным, как кажется на первый взгляд, особенно без подсказок. Правильный ответ – ниже.

Чтобы получить правильный пример, нужно убрать верхнюю правую спичку из цифры 8 и перенести ее в верхнюю правую сторону цифры 5. В результате 8 превратится в 6, а 5 - в 9. Таким образом получается правильное уравнение: 19 - 3 = 16.

