Женщина заявила, что конфликт между правоохранителем и подростками вспыхнул у входа в магазин.

Мать одного из подозреваемых в убийстве полицейского озвучила свою версию трагедии. Женщина считает виноватым в случившемся именно правоохранителей.

Об этом сообщает "Суспільне".

Людмила Сапожникова пересказала версию, которой с ней поделился сын. По ее словам, конфликт вспыхнул между правоохранителем и подростками у входа в супермаркет. Она отметила, что компания детей приехала из центра, зашла в магазин, после чего парни планировали проводить девушек.

"Первым ударил полицейский. Он пьяный полез к подросткам, какой реакции он ожидал? Он думал, что Ярослав (один из подозреваемых подростков, - ред.) один", – рассказала мама подозреваемого.

Читайте такжеУбийство копа в Чернигове: камеры "поймали" еще один момент конфликта (видео)При этом женщина заявила, что полицейские были пьяны, но "никто не отрицает жестокость подростков". Также родители подозреваемых просят прощения за случившееся.

В свою очередь в полиции области заявили, что "в настоящее время продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств".

Убийство полицейского в Чернигове

Ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате один из них, Артур Ерохин, погиб, второй доставлен в больницу в реанимацию. Оба полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По информации журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете. СМИ писали, что злоумышленники напали на полицейских возле супермаркета.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство по п. 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (Грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины и назначила служебное расследование.

Во время неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

4 октября в Чернигове суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве полицейского. Следующие два месяца они проведут в СИЗО.

Подозреваемые в убийстве парни любили отдыхать в ночных клубах и саунах. При этом они часто употребляли алкоголь.

Автор: Анастасия Горбачева