У мужчин должен быть военно-учетный документ документ при передвижении в комендантский час

Передвигаться разрешено исключительно к пунктам несокрушимости или пунктам обогрева.

Во время передвижения в комендантский час нужно иметь документы, удостоверяющие личность. А военнообязанные также должны быть готовы предъявить военно-учетный документ.

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД относительно обновленных правил комендантского часа.

Как отметили в министерстве, ослабление комендантского часа допускается на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Видео дня

В этой связи, необходимо учитывать следующее:

разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования к пунктам несокрушимости или пунктам обогрева;

при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ;

при следовании к пунктам несокрушимости или пунктам обогрева спецпропуска не требуются.

При этом рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, спасателей и правоохранителей.

"Такой подход применяется и во время воздушной тревоги. Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их", - говорится в сообщении.

Ослабление комендантского часа

Как сообщал УНИАН, ослабление комендантского часа предусмотрено на время чрезвычайно холодной погоды.

По словам президента Владимира Зеленского, у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

Как уточнили в правительстве, режим комендантского часа в ночное время не отменяется и не пересматривается, но в случае длительных отключений тепла или электроэнергии возможны некоторые послабления.

Вас также могут заинтересовать новости: