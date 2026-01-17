Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно ускорить увеличение импорта электроэнергии из стран-партнеров.
Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам проведения специального энергетического селекторного совещания.
В частности, докладывали о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны придать устойчивость украинским городам и общинам.
"Нужно максимально ускориться с увеличением объемов импорта электроэнергии и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, как отметил президент, есть отдельные поручения для министра обороны Украины Михаила Федорова относительно работы Воздушных сил и защиты неба. "Будут решения", - добавил глава государства.
По словам Зеленского, самая сложная ситуация с энергетикой в городе Киеве и области, в Харькове и области, и в Запорожье и области.
"После ночного удара по Киевской области дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня - все необходимые службы задействованы. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе", - отметил Зеленский.
Вместе с тем, были доклады также по Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской областям.
"Поручил отдельно разобраться в Киеве по тем домам, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть различия в отчетах городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям", - подчеркнул Зеленский.
Энергосистема Украины - последние новости
Как сообщал УНИАН, недавно президент взял под личный контроль ситуацию с энергообеспечением и реагированием на последствия российских ударов.
По словам Зеленского, потребление электроэнергии в Украине сейчас больше, чем может обеспечить энергосистема под регулярными российскими обстрелами.