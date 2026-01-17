Также президент поручил разобраться с ситуацией в Киеве в отношении тех домов, которые до сих пор не имеют отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно ускорить увеличение импорта электроэнергии из стран-партнеров.

Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам проведения специального энергетического селекторного совещания.

В частности, докладывали о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны придать устойчивость украинским городам и общинам.

"Нужно максимально ускориться с увеличением объемов импорта электроэнергии и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, есть отдельные поручения для министра обороны Украины Михаила Федорова относительно работы Воздушных сил и защиты неба. "Будут решения", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация с энергетикой в городе Киеве и области, в Харькове и области, и в Запорожье и области.

"После ночного удара по Киевской области дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня - все необходимые службы задействованы. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, были доклады также по Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской областям.

"Поручил отдельно разобраться в Киеве по тем домам, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть различия в отчетах городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, недавно президент взял под личный контроль ситуацию с энергообеспечением и реагированием на последствия российских ударов.

По словам Зеленского, потребление электроэнергии в Украине сейчас больше, чем может обеспечить энергосистема под регулярными российскими обстрелами.

