Нападавший спрашивал у парня, готов ли он пойти защищать страну, говорит она.

Мать Максима Матерухина, который погиб на станции киевского фуникулера, волнуется, что дело могут попытаться "замять".

В разговоре с ТСН.ua Ирина рассказала, что в тот день ее сын был в вагоне вместе с друзьями. "Он (нападавший - УНИАН) начал приставать сначала к женщинам. Затем - к ребятам из компании моего сына. У сына он спросил о том, готов ли он пойти защищать государство. Сын ответил, что когда придет время, то готов", - говорит она.

Женщина отмечает, что сын хотел после совершеннолетия пойти служить в 3-ю штурмовую бригаду. "В этот момент этот человек толкнул Максима, падая, мой сын разбил стекло головой и порезал сонную артерию. Максим прошел еще две ступеньки в шоковом состоянии и упал..." - говорит Ирина Матерухина.

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Мать отмечает, что он был добрым и не мог спровоцировать конфликт. Сейчас она боится двух вещей: что дело могут "замять" и что ее семье будут угрожать. "У меня есть еще сын, которому 9 лет. Я боюсь за него. Я не знаю, насколько человек, который убил сына, влиятельный, какие у него связи, какой он крутой или блатной, сколько у него денег. Я хочу, чтобы его посадили, хочу, чтобы он был наказан", - сказала она.

Женщина добавляет, что ее сын был очень светлым ребенком, он мечтал о карьере футболиста: "Очень хотел построить для нас дом, когда вырастет. Он был самым лучшим братом. Несмотря на переходный возраст, у него со мной были очень дружеские отношения. С ним не было сложностей, он делился со мной всем секретным. Он был моей гордостью, был очень высоким - 1 метр 90 сантиметров. Похороны сына будут завтра...".

Что известно о гибели подростка в Киеве:

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в сети сообщили о конфликте между мужчиной и группой подростков на станции столичного фуникулера. Вскоре стало известно, что пострадавший парень погиб.

В убийстве обвиняют военнослужащего Управления государственной охраны. Сообщается, что после его толчка парень разбил оконное стекло и получил резаные раны шеи.

Вчера суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. По данным ГБР, в его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

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