По версии следствия, юноша погиб от рук работника одного из силовых ведомств.

В Киеве похоронили 16-летнего Максима Матерухина, который трагически погиб на фуникулере 7 апреля. В последний путь юношу провожали около сотни людей, сообщает ТСН.

Кроме родственников и соседей попрощаться с Максимом пришло много сверстников, а также учителя.

"Максим был учеником, которого все любили. Он насколько был бесконфликтным. Всегда всем приходил на помощь. В классе его все любили, уважали. Потому что он был настолько добрым, настолько светлым, что даже не укладывается в голове, что такой человек может уже не быть с нами", - говорят те, кто знал парня.

Как сообщает "Суспільне", Максима похоронили на Берковецком кладбище

Смерть подростка на фуникулере в Киеве

Как писал УНИАН, 7 апреля на столичном фуникулере произошел конфликт между 30-летним работником Управления государственной охраны (УГО) и группой подростков. По данным следствия, после выхода из вагона мужчина толкнул подростка. Тот упал, разбил головой окно и получил порез шеи. Из-за интенсивной потери крови юноша умер до приезда скорой.

Позже также стало известно, что работник УГО в момент конфликта находился в нетрезвом состоянии. Именно он начал приставать к подросткам. Сейчас суд отправил его в СИЗО на время следствия. Офис генпрокурора уже объявил мужчине подозрение в умышленном убийстве.

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