По данным правоохранителей, поздно вечером Святослава вышла пройтись со своей давней подругой, которая ее и убила при странных обстоятельствах.

Подозреваемую в убийстве сотрудницы киберполиции Святославы Петровой в Киеве отправили на психиатрическую экспертизу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным правоохранителей, поздно вечером Святослава вышла пройтись со своей давней подругой. Та внезапно набросилась на женщину - несколько раз ударила по голове бутылкой, после чего нанесла полсотни ножевых ранений. И в конце концов сама дала показания, которые помогли найти орудие убийства. Что стало поводом для нападения - устанавливают следователи.

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Сейчас подозреваемая под стражей. Сегодня суд будет решать, будет ли она за решеткой во время следствия. В дальнейшем женщину ждут экспертизы, в частности, психиатрические, которые определят ее вменяемость. С погибшей Святославой Петровой будут прощаться, вероятно, завтра.

«Отрабатывалось сразу много версий. В том числе профессиональная деятельность. Но окончательная версия... конфликт на бытовой почве. Мы смогли по ее показаниям найти орудие убийства, нож, которым она наносила телесные повреждения», - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Убийство Святославы Петровой: что известно

7 марта около 03:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи столичного главка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Позже в полиции сообщили, что убитой оказалась полицейская, а подозреваемую в ее убийстве задержали. Известно, что женщины дружили.

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Автор: Денис Прядко