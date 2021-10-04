Женщину обвиняют в том, что она оставила дочь в опасности, что повлекло ее смерть.

Следователи начали уголовное производство в отношении матери девочки, которая накануне умерла на Закарпатье из-за побоев, нанесенных ей отчимом.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Женщину обвиняют в том, что в момент скандала она находилась дома и знала о состоянии своего ребенка, но не предприняла никаких действий для ее защиты или спасения.

Фактически она оставила девочку наедине в опасном для ее жизни состоянии.

"Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть оставление в опасности, повлекшее смерть человека. Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери", - отметили правоохранители.

Читайте такжеРезня и поджог: раскрыты подробности убийства матери и ребенка в Житомире (видео)Стоит отметить, что данная санкция предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Тем временем отчим девочки остается в ИВС по обвинению в умышленном убийстве приемной дочери. Трагедия случилась в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района - вечером 2 октября нетрезвый мужчина избил свою 10-летнюю падчерицу, а утром следующего дня он обнаружил ребенка на кровати без признаков жизни. Расследование случившегося продолжается.

Как уже сообщал УНИАН, в Харьковской области завершили досудебное расследование по делу об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк из пгт Старый Салтов, произошедшем в июле этого года.

Автор: Станислав Кожемякин