Следователи начали уголовное производство в отношении матери девочки, которая накануне умерла на Закарпатье из-за побоев, нанесенных ей отчимом.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Женщину обвиняют в том, что в момент скандала она находилась дома и знала о состоянии своего ребенка, но не предприняла никаких действий для ее защиты или спасения.
Фактически она оставила девочку наедине в опасном для ее жизни состоянии.
"Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть оставление в опасности, повлекшее смерть человека. Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери", - отметили правоохранители.
Читайте такжеРезня и поджог: раскрыты подробности убийства матери и ребенка в Житомире (видео)Стоит отметить, что данная санкция предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
Тем временем отчим девочки остается в ИВС по обвинению в умышленном убийстве приемной дочери. Трагедия случилась в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района - вечером 2 октября нетрезвый мужчина избил свою 10-летнюю падчерицу, а утром следующего дня он обнаружил ребенка на кровати без признаков жизни. Расследование случившегося продолжается.
Как уже сообщал УНИАН, в Харьковской области завершили досудебное расследование по делу об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк из пгт Старый Салтов, произошедшем в июле этого года.