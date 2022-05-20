30-летний Литвиненко был "старшим" во время оккупации Липовки Бучанского района, без его разрешения жители села не могли даже выйти из дома за водой.

Идентифицирован российский командир роты, который приказывал убивать гражданских в Киевской области.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко - командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35 общевойсковой армии. Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, связанном с убийством", - говорится в сообщении.

По данным генпрокурора, Литвиненко был "старшим" во время оккупации Липовки Бучанского района. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь.

"Следствие установило, что на выполнение преступных приказов командира роты, подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского мужчину преклонного возраста прямо в его дворе. На этом они не остановились - вскоре захватчики уже из танка расстреляли дом, где был раненный ими житель. Он сгорел вместе с родным домом", - рассказала Венедиктова.

Сейчас правоохранители устанавливают других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух гражданских жительниц Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

"Если вы узнали этого военнослужащего РФ и имеете информацию о других его преступных "подвигах" в Украине - сообщайте в наш единственный доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь к Киевской областной прокуратуры: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - добавила генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением российскому командиру Антону Струеву, который выбивал показания из пленных в Броварском районе.

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