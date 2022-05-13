В целом 74 родственника без вести пропавших гражданских сдали в Буче генетический материал французской миссии для ДНК-экспертизы.

Украинские и французские эксперты идентифицировали первые пять тел людей, найденных в Буче после отступления российских оккупантов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"Первые результаты работы французских экспертов по идентификации неопознанных жертв в Буче. Французская миссия вместе с украинскими экспертами обработала часть ДНК-профилей неопознанных тел и уже установила 5 совпадений с членами семей, которые ищут близких", - говорится в сообщении.

В целом 74 родственники без вести пропавших гражданских сдали в Буче генетический материал французской миссии для ДНК-экспертизы. Сравнения продолжаются, поэтому возможны дальнейшие совпадения.

"Мы благодарны коллегам из Франции за их помощь. Миссия прибыла на 15 дней, а осталась с нами уже на месяц. Международная поддержка важнейший фактор нашей победы на юридическом поле боя", - отметила Венедиктова.

Что произошло в Буче

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Генштаб ВСУ объявил об окончательном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

Впоследствии начала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно было увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более чем 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах лежали тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Кроме того, российские террористы, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки и даже подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки.

По словам Ирины Венедиктовой, объявлены подозрения 10 российским оккупантам, причастным к истязаниям мирных жителей Бучи.

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