От обелиска остались лишь обломки и камни.

В Николаеве 2 ноября был слышен взрыв, после которого оказалось, что неизвестные взорвали обелиск на братской могиле 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма, который еще называют памятником скорбящей матери.

Как сообщает издание "Новости N" от обелиска осталось только камни, а на месте инцидента уже работают правоохранители, взрывотехники. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мемориальный комплекс "Братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма" находится в Центральном городском кладбище, которое известно как Некрополь. Кроме памятника, который взорвали неизвестные, там также находится курган.

Видео дня

Кто и для чего это сделал, пока неизвестно. Однако, судя по фото и видео с места событий, восстановлению обелиск не подлежит, ведь от него почти ничего не осталось.

Как отметил начальник городского управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров, на фоне этих событий в сети распространяется ложная информация о том, что на самом деле памятник якобы назывался "Родина-мать".

"Памятник, который разрушен сегодня ночью никогда не назывался "Родина Мать", как это сейчас "разгоняется". Похоже на управляемую инфооперацию. Правильное и полное название "братская могила 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 гг., (к этому мемориальному комплексу относится курган и памятник Скорбящей матери)". Единственный, кому может быть выгодно и уничтожение памятника и "разгон" фальшивого названия - это российское инфопространство!", - написал он.

Памятники в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе на скандальную статую Екатерины II надели колпак палача, активист также анонсировал демонтаж памятника. К руке императрицы неизвестные прикрепили удавку.

А в Херсоне россияне недавно украли два памятника. Рашисты вывезли вывезли памятники русскому полководцу Александру Суворову и русскому адмиралу Федору Ушакову. Оккупационная "власть" уже "выгородила" захватчиков.

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