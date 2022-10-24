Оба монумента исчезли из Херсона вчера вечером.

Из временно оккупированного Херсона захватчики вывезли памятники российскому полководцу Александру Суворову и российскому адмиралу Федору Ушакову.

Об этом на брифинге сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Во временно оккупированном Херсоне россияне украли памятники Суворову и Ушакову", - сказал он.

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Об исчезновении с постаментов памятников Суворову и Ушакову сообщили в социальных сетях жители Херсона. По их информации, оккупанты вечером 23 октября сняли с постаментов в центре города указанные памятники и вывезли их в неизвестном направлении.

Сегодня днем оккупационные власти Херсонской области подтвердили, что эти памятники демонтировали по личному указанию гауляйтера оккупантов Владимира Сальдо. Якобы монументы "эвакуировали" из-за угрозы повреждения во время обстрелов или терактов, но затем вернут в город.

Ситуация в Херсонской области - важнейшие новости

Вооруженные силы Украины в конце августа начали контрнаступление. В частности, наши воины пошли вперед на юге. По состоянию на 21 октября в Херсонской области от захватчиков освободили 88 населенных пунктов.

Российский генерал Сергей Суровикин, командующий войной против Украины, заявил, что наше государство якобы планирует нанести удары по гражданским и жилым объектам в Херсонской области, и анонсировал "сложные решения" российского военного руководства по региону.

Оккупанты начали масштабную эвакуацию, в рамках которой, в частности, коллаборанты перевозили свои вещи в захваченный РФ Крым.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что власти России создает информационные условия для оправдания отступления и сдачи значительных территорий Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что противники заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что противник может уничтожить агрегаты Каховской ГЭС, которые вырабатывают электроэнергию для нашего государства.

Справка УНИАН. Памятник российскому полководцу Александру Суворову изготовлен скульптором Александром Рукавишниковым в 1904 году. Это постамент, на котором размещен бюст Суворова в мундире с погонами и лентой через плечо. Памятник установлен в Херсоне в 1950 году. Суворова (1729-1800 гг.), который был кавалером всех российских и многих иностранных военных орденов, украинские историки считают организатором подавлений национально-освободительных восстаний и депортаций.

Памятник российскому адмиралу Федору Ушакову открыт в 1957 году возле главного корпуса Херсонской государственной морской академии на проспекте Ушакова. Изначально скульптура была выполнена из оргстекла, лишь в 1970 году ее заменили на бронзовую.

Ушаков (1745-1817 гг.) был командующим Черноморским флотом (1790-1798), российско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800).

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