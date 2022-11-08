13-летняя девочка получила огнестрельное ранение ног и брюшной полости.

В Одесской области мужчина ранил девочку из ружья, перепутав с лисой. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что вчера в единую диспетчерскую центра поступил звонок из Ширяевской громады о ранении ребенка. На место происшествия была экстренно направлена бригада медиков.

"На месте выяснилось, что 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение правой и левой голеней, а также передней брюшной стенки. Со слов соседа, он был на охоте и стрелял в лису, но случайно попал в ребенка", - говорится в сообщении.

Видео дня

Медики оказали девочке первую помощь и экстренно госпитализировали в Ширяевскую центральную районную больницу.

Криминалные новости Одесской области

Как сообщал УНИАН, в Одессе разоблачили 19-летнего киевлянина, который продал через интернет несуществующие товары.

Также недавно в Одессе разоблачили трех злоумышленниц, которые втягивали женщин в занятия проституцией. Каждая "работница" приносила доход в 30-40 тыс. грн в день, из которых получала 40%. Также Полиция выяснила, что двое арестантов незаконно получали выплаты для переселенцев. Своими действиями они нанесли ущерб государству на 22 тысячи гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: