Обоим жителям столицы сообщили о подозрении, в их жилье проведены обыски.

В Киеве правоохранители обнаружили двух предателей, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и прославляли оккупантов.

По данным следствия, подозреваемые на личных страницах в запрещенной социальной сети из собственных идеологических соображений распространяли сообщения и публикации в поддержку действий российских войск и глорификации лиц, которые осуществляют вооруженную агрессию РФ на территории Украины, сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Обоим лицам сообщено о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 436-2 УК (Оправдание, признание правомерной, возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

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"Указанный контент содержал материалы, которые оправдывали действия оккупантов и дискредитировали политическое руководство государства. Также они считали справедливой оккупацию отдельных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых изъята компьютерная техника и средства связи, оружие, патроны, гранаты, а также государственные символы страны-агрессора. Сейчас по изъятому оружию назначена экспертиза, по результатам которой решат о сообщении лицу подозрения по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ст. 263 УК Украины).

Поиски предателей в Украине - важнейшие новости

Сотрудники СБУ 22 ноября провели обыски в Киево-Печерской лавре после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из ее храмов прославляют "русский мир".

Тако сотрудники спецслужбы проводили следственные действия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Правоохранители проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, и нашли, в частности, пророссийскую литературу, много наличных, в том числе более 100 тысяч долларов.

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