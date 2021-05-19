Парень сообщил, что заложил в учебном заведении взрывчатку.

Ученик 8 класса Синявской общеобразовательной школы на Збаражчине Тернопольской области, притворяясь заключенным, предупредил, что собирается взорвать учебное заведение.

Как сообщает полиция, на "102" позвонил неизвестный и представился мужчиной, который сбежал из тюрьмы. Теперь, по его словам, он находился в сельской школе, где заложил взрывчатку.

"Он пояснил, что произойдет взрыв, и чтобы к нему на место происшествия выехали немедленно специальные службы", - рассказал начальник отделения полиции №4 города Збараж Владимир Герасимов.

Правоохранители проверили названую неизвестным фамилию и выяснилось, что в селе Синява действительно был такой человек, однако сейчас он до сих пор находится в местах лишения свободы.

Читайте такжеВ Украине увеличили тюремные сроки для псевдоминеровПолицейские, взрывотехники и спасатели начали эвакуацию из школы. В то же время оперативники разыскали того, кто сообщил об угрозе взрыва. Выяснилось, звонил восьмиклассник этого же учебного заведения. Во время перемены подросток решил таким образом развлечься.

"Опасных предметов обнаружено не было. Установлено, что указанное сообщение осуществил ученик восьмого класса. В содеянном признался. Он пояснил, что таким образом хотел пошутить", - отметил Герасимов.

Сведения об этом событии правоохранители зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Автор: Катерина Комолова