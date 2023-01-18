Он отметил, что это большая потеря для коллег, системы МВД и всей страны.

Глава Нацполиции Игорь Клименко, которого правительство назначило временным исполняющим обязанности министра внутренних дел вместо погибшего Дениса Монастырского, прокомментировал его смерть.

"До сих пор еще не могу осознать. Не могу поверить, что это произошло. Авторитетные, профессиональные и справедливые руководители Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Колоссальная потеря для родных, близких, коллег, системы МВД и всей страны", - написал Клименко на странице в соцсети.

Он выразил соболезнования родственникам всех погибших в результате авиакатастрофы в Броварах.

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"Услышал сотни вопросов "Что же случилось?" в разных интерпретациях. Следствие даст ответы на все вопросы. Нужно время", - отметил глава Нацполиции.

"Несмотря на внутреннее опустошение, которое мы все ощущаем, команда руководства МВД уверенно и стабильно работает. Наш долг: выполнить все запланированные министром Монастырским задачи. И главное: защитить людей и Украину. МВД работает. Ситуация под контролем", - заверил он.

Авиакатастрофа в Броварах

В Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа с вертолетом ГСЧС. На его борту находились девять человек. В частности, министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все они погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ вместе с Нацполицией и другими органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

После трагедии правительство возложило исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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