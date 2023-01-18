По информации медиков, состояние пациентов стабильное.

Из 25 пострадавших в результате падение вертолета в Броварах госпитализированы 15 человек, в том числе 6 детей.

Мэр Броваров Игорь Сапожко подтвердил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии в Броварах завершены. Ссылаясь на официальные данные ГСЧС, Сапожко отметил, что всего погибли 14 человек, из них – один ребенок. Пострадали 25 человек, из них – 11 детей.

"В ожоговом центре находятся 10 человек, из них – 4 детей. В Броварской больнице сейчас находится 5 человек, из них – 2 детей. По информации медиков, состояние пациентов стабильное", - проинформировал городской голова.

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Он добавил, что Кабинет министров создал специальную рабочую группу для расследования трагедии в Броварах.

Падение вертолета в Броварах: подробности

18 января около 08:00 вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находились девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15: 45 поисково-спасательные работы в Броварах были завершены. Всего погибли 14 человек, из них – один ребенок, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.