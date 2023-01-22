СМИ пишут, что у женщины не было шансов спастись во время падения вертолета.

В воскресенье, 22 января 2023-го года, в Броварах простились с погибшей во время падения вертолета многодетной мамой Мариной Грановской.

В трагический день 18 января женщина привела дочь и сына в детсад "Джерельце". Она их переодела, дети пошли на завтрак, сообщает Телеграмм-канал "Трибуна-Бровары".

"Когда вертолет задел крышу детсада, Марина находилась в эпицентре катастрофы - у центрального входа. Шансов спастись у нее не было", — говорится в сообщении.

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Тело Грановской опознали лишь на следующий день после катастрофы. У нее осталось трое детей - 16, 5,5 и 4,5 лет. Теперь отец сам их будет воспитывать.

Трагедия в Броварах 18.01.2023

18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения обнаружили 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета было руководство МВД - Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли. В Броварах на три дня объявили траур в связи с трагедией.

В субботу, 21 января 2023-го года, в Киеве в Украинском доме попрощались с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах работниками министерства.

21 января в Броварах попрощались с маленькой Миланой и ее мамой Еленой Пономаренко, которые погибли во время авиакатастрофы 18 января.

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