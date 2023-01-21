Мужчина узнал своего ребенка только по серьгам, пишут СМИ.

В субботу, 21 января, в Броварах попрощались с маленькой Миланой и ее мамой Еленой Пономаренко, которые погибли во время авиакатастрофы 18 января.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Трибуна Бровары". В трагическое утро муж Александр ждал в авто, пока Елена вернется после того, как заведет дочь в детсад.

Женщина с ребенком зашли внутрь, и сразу упал вертолет. Мужчина сразу бросился на место катастрофы. Он до последнего надеялся, что его родные выжили, что их забрали в ожоговый центр, но в списке пострадавших их не было.

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"Выяснилось, что Елена и Милана сгорели заживо... Саша сумел узнать дочь только по серьгам, а тело жены сильно изуродовано", — рассказала знакомая семьи "Фактам".

Проститься с погибшими мамой и дочкой пришли сотни жителей Броваров, а также мэр Игорь Сапожко. Похороны состоятся 22 января в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

Трагедия в Броварах 18.01.2023

В субботу, 21 января 2023-го года, в Киеве в Украинском доме прощаются с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах работниками министерства.

18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В настоящее время известно о 14 погибших, среди них - министр Денис Монастырский его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Среди жертв трагедии в Броварах - один ребенок.

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